В РФ новый допинг-скандал

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует открыть дела против 33 спортсменов из Чувашии, всего под подозрение попали более 60 человек, в том числе и обслуживающий персонал.

«С июня 2017 по июнь 2019 года Отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий. Опрошено более 140 человек. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом», — говорится в сообщении на сайте антидопингового агентства.

По данным РУСАДА, было выявлено «использование запрещённого метода спортсменами Чувашии», при этом в агентстве не уточнили, какого именно.

В «черный список» антидопингового агентства попали 17 чувашских легкоатлетов, три самбиста, пять велогонщиков, по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, борьбы, лыжного спорта, два паратлета и два биатлониста.

В заявлении РУСАДА отмечается, что в отношении спортивного врача из Чувашии, которая работает с попавшими под подозрение спортсменами, уже возбуждали уголовное дело по статье 230.2 УК РФ (Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте), которое было прекращено в ноябре 2017 года.

«В апреле 2018 года решение о прекращении уголовного дела отменено и дело направлено в отдел дознания для производства дополнительного расследования, однако в отдел дознания полиции материал поступил спустя более 3 месяцев. После проведения дополнительной проверки вынесено повторное постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления», — отмечается в сообщении.

Одной из главных задач РУСАДА является восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и участие сборной России в полном составе на летних Олимпийских играх в Токио — 2020. Международная ассоциация легкоатлетических федераций в очередной раз продлила отстранение ВФЛА. Таким образом, до Игр остается всего год, а отечественные легкоатлеты до сих пор не знают, пустят ли их туда под российским флагом и пустят ли вообще, отмечает «Газета.ru».