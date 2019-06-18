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ИААФ не допустила еще 17 россиян к международным стартам 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
ИААФ отказала 17 легкоатлетам из России в получении нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ВФЛА. Всего в 2019 году отказано было 37 российским спортсменам, еще у одного (Игоря Образцова) допуск был отозван. 81 атлет получил право участия в международных состязаниях.
Сегодня допуск не получили Александра Бушкова (ходьба), Татьяна Ермаченкова, Матвей Рудник (оба — прыжки в высоту), Кирилл Киреев (бег на 110 м с барьерами), Ильдар Надыров (бег на 3000 м с препятствиями), Анастасия Витюгова, Александр Кириа (оба — метание диска), Андрей Лукин (бег на 100 и 200 м), Алексей Завалий (бег на 100 м), Данил Росляков (бег на 200 м), Рудольф Верховых (бег на 400 м), Савелий Савлуков (бег на 800 м), Артем Денмухаметов (бег на 400 м), Александра Скобел, Денис Лагутин (оба — тройной прыжок), Екатерина Кропивко (тройной прыжок), Наталья Спиридонова (прыжки в высоту).
Россияне с 2017 года вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом в свзяи с отстранением ВФЛА на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.
По состоянию на 18 июня ВФЛА получила от спортсменов для рассмотрения и отправки в ИААФ 313 заявок, из них — 65 по упрощенной форме. В ИААФ федерация направила 301 заявку.
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Легкая атлетика , Артем Денмухаметов , Игорь Образцов , Андрей Лукин , Наталья Спиридонова
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