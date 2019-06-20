Дисквалифицированная бегунья оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей на самом деле мужчина, сообщает Nairobi News.

В 2016 году ныне 28-летняя Чепкосгей была отстранена от участия в спортивных соревнованиях за то, что была поймана на приеме допинга. В пробе, которую бегунья сдала после полумарафона в Малайзии, были обнаружены тестостерон, этиохоланон и андростерон.

Кенийку дисквалифицировали на четыре года — она сможет возобновить спортивную карьеру в декабре 2020 года.

Между тем 14 июня Шиейс Чепкосгей была задержана полицией за то, что выдавала себя за медицинскую сестру, не являясь ею на самом деле.

В процессе помещения спортсменки в камеру предварительного заключения правоохранители выяснили, что она не является не только медсестрой, но и женщиной. Ради официального подтверждения этой информации было назначено медицинское обследование. Оно состоится в ближайшее время.