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Ласицкене выиграла турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире 

Спорт РИА Новости + ещё 8 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на международном турнире в Остраве (Чехия), показав лучший результат сезона в мире и повторив свое лучшее личное достижение в карьере.
Ласицкене выиграла соревнования в Чехии, преодолев высоту 2,06 метра. Она повторила свой личный рекорд в карьере, установленный в 2017 году, а также показала лучший результат в истории турнира.
Россиянка трижды пыталась побить мировой рекорд (2,09 м), но не смогла взять высоту 2,10 м.
Второе место на турнире заняла Карина Таранда из Белоруссии (1,98 м), третьей стала Никола Макдермотт из Австралии (1,96).
Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, она также дважды побеждала на мировых первенствах в помещении.
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Легкая атлетика , Мария Ласицкене
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