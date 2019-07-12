«Я ей таблетки сунул»: тренер рассказал о «подставе» информатора WADA

Пожизненно дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил российский тренер по лёгкой атлетике Владимир Казарин в интервью Матч ТВ рассказал , как в его группу попала Юлия Степанова , давшая впоследствии показания против своего наставника и ставшая осведомителем Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его словам, спортсменка изначально имела задачу уличить тренерский штаб в использовании допинга в подготовке легкоатлетов, поэтому сама выпрашивала запрещённые вещества.

Казарин сообщил, что Степанова пришла к нему в 2012 году после того, как воспитанница российского тренера Мария Савинова одержала победу на Олимпиаде в Лондоне.

«Подозреваю, не просто так Степанова пришла, а уже с заданием. Она говорила, что хочет быстро бегать, хочет добиться высоких спортивных результатов. И все время намекала на то, чтобы эту ситуацию переломить допингом», — отметил он.

Спортсменка заявляла, что знает об употреблении запрещённых веществ другими спортсменками, однако Казарин уверял её, что тренировки с ним возможны только в том случае, если атлет «чистый».

«Потом, просто чтобы отвязаться от нее, я ей какие-то таблетки сунул. На, говорю, забери. Делай что хочешь. И она это все засняла», — вспоминает российский тренер.

Видеозапись и устные показания Юлии Степановой легли в основу фильма немецкого журналиста Хайо Зепельта «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей». В результате в 2015 году Владимир Казарин был пожизненно дисквалифицирован WADA за нарушение антидопинговых правил. Степанова стала осведомительницей агентства, обвинив наставника, что при подготовке своих спортсменов он использовал запрещённые вещества. В настоящее время легкоатлетка живёт в США.