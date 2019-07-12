Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако 

Газета.Ru + ещё 16 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако, сообщает РИА "Новости".
Победительница показала результат 2 метра. Также она пыталась взять планку в 2,04 м, но не смогла покорить высоту. Второй стала болгарская спортсменка Мирела Демирева (1,94), третье место заняла представительница Австралии Никола Макдермотт (1,94).
Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.
Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". 9-й этап. Монако
Прыжки в высоту. Женщины
1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,00 м;
2. Мирела Демирева (Болгария) — 1,94 м;
3. Никола Макдермотт (Австралия) — 1,94 м.
Газета.Ru: последние новости
Клишина заняла первое место в прыжках в длину на международном турнире 102-летний японец принял участие в лекгоатлетическом забеге Волейболист Мороз отстранен из-за нарушения антидопинговых правил
Легкая атлетика , Мария Ласицкене , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доска пробила велогонщику легкое
«Урал» стал лидером РПЛ
В семье Зидана произошла трагедия1
Серена Уильямс разгромно проиграла в финале Уимблдона1
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева3
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение