Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF 

ТАСС + ещё 7 10 часов назад
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.
IAAF каждую среду обновляет рейтинг сильнейших спортсменов мира. С 25 июля его будет возглавлять Ласицкене, в среду победившая на чемпионате России в Чебоксарах.
В активе россиянки 1433 балла. Второе место занимает бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч из Кении (1426). На третьей строчке расположилась голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м и 5000 м).
Россиянка также на протяжении 29 недель (с момента введения рейтинга) беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.
ТАСС: последние новости
Гатауллина стала победительницей юниорского ЧЕ по легкой атлетике в прыжках с шестом Юбилейный чемпионат России по легкой атлетике стартует в Чебоксарах Россиянка Халикова стала второй в прыжках в высоту на молодежном ЧЕ по легкой атлетике
Легкая атлетика , Видео , Мария Ласицкене , Беатрис Чепкоеч
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший игрок «Спартака» перешёл в «Верону»1
Клопп исключил возвращение Коутиньо в «Ливерпуль»
Загитова обошла Медведеву в списке Forbes3
Российская бегунья погибла при крушении вертолета
Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Видео
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение