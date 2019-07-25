Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой представительницей России, возглавившей общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

IAAF каждую среду обновляет рейтинг сильнейших спортсменов мира. С 25 июля его будет возглавлять Ласицкене, в среду победившая на чемпионате России в Чебоксарах.

В активе россиянки 1433 балла. Второе место занимает бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч из Кении (1426). На третьей строчке расположилась голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м и 5000 м).

Россиянка также на протяжении 29 недель (с момента введения рейтинга) беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.