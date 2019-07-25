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Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов 

Рамблер 1 час назад
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала лидером общего мирового рейтинга Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Рейтинг опубликован на сайте организации.
По данным ТАСС, Ласицкене стала первой россиянкой, возглавившей рейтинг. В ее активе 1433 очка.
Сейчас Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) лишили членства в IAAF в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала.
IAAF обновляет рейтинг сильнейших легкоатлетов каждую среду. Ласицкене заняла первое место с 25 июля после победы на чемпионате России в Чебоксарах. Второе место заняла кенийская бегунья Беатрис Чепкоеч (1426), а замыкает тройку лидеров голландка Сифан Хассан (1424).
26-летняя Ласицкене выиграла пять этапов «Бриллиантовой лиги» этого сезона. С середины января она одержала победу в 17 стартах подряд. На протяжении 29 недель она возглавляет мировой рейтинг по прыжкам в высоту.
Личный рекорд спортсменки составляет 2,06 метра. Такое результат она впервые продемонстрировала в июле 2017 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне и повторила летом 2019 года. Мировой рекорд — 2,09 метра — был установлен в 1987 году болгарской прыгуньей Стефкой Костадиновой.
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Легкая атлетика , Видео , Мария Ласицкене , Беатрис Чепкоеч
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