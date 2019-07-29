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В Италии молния убила бегунью 

ТК «Звезда» + ещё 6 17 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Экстремальная беговая гонка в горах была остановлена за 30 минут до происшествия.
Бегунья из Норвегии, участвовавшая в экстремальной беговой гонке Suedtirol Ultra Skyrace, была поражена ударом молнии около 19:15 по местному времени в итальянской провинции Больцано. Это соревнование очень известно среди любителей бега. Трасса простирается по горной тропе в Альпах, длинной более 122 км, на преодоление которой отводится 40 часов.
Погода в Италии ухудшилась накануне трагедии. После невероятной жары, начались сильные грозы и дожди, вызвавшие оползни и падение деревьев. Именно поэтому гонку остановили, о чем сообщили спортсменам, примерно за 30 минут до происшествия. Однако, некоторые бегуны были на удаленных участках трассы и сигнал об опасности не получили.
Происшествие произошло на высоте 2100 метров. Сорокапятилетняя норвежская бегунья получила удар молнии. Ее заметили другие участники гонки. Они сообщили о трагедии, и к пострадавшей был выслан горноспасательный вертолет. Однако, в больнице женщина умерла, пишет портал Suedtirol-ultraskyrace.it.
«Мы потрясены этой трагедией. Мы выражаем глубокие соболезнования родственникам пострадавшей спортсменки», — сказал глава ОК команды Südtirol Ultra Skyrace Йозеф Гюнтер Майр.
Ранее стало известно о гибели человека от удара молнии в Южной Каролине. Большая семья собралась на берегу реки и спряталась под деревом, когда началась сильная гроза. В результате 1 человек погиб и 11 были ранены.
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