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Умер олимпийский чемпион по метанию копья 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Чемпион Олимпийских игр в Мельбурне по метанию копья Эгиль Даниэльсен ушел из жизни, сообщает NRK.
На счету норвежца победы в чемпионатах страны с 1953 по 1957 году, а также титул олимпийского чемпиона. В Играх, проходящих в Австралии, он смог взять золото турнира, установив мировой рекорд — 85,71 м.
Спортсмен умер на 86 году жизни.
Даниэльсен завершил карьеру после ОИ-1960 года, когда не смог выиграть ни одной медали.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России подаст иск к организаторам боя, закончившегося смертью Дадашева, по двум нарушениям.
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