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Лукашенко ввел безвизовый режим к матчевой встрече по легкой атлетике Европа — США 

ТАСС + ещё 1 20 часов назад
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в пятницу указ "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике", которым устанавливается безвизовый режим для ее участников и организаторов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Европы и США состоится на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября. Каждая команда будет включать 152 спортсмена, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах легкой атлетики.
"Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов матчевой встречи и иностранных туристов из благополучных в миграционном плане государств", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, предусматриваются льготы на период подготовки и проведения матчевой встречи для задействованных в мероприятии организаций, бесплатный проезд в общественном транспорте для волонтеров и участников соревнований, сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении используемых иностранных товаров. Согласно указу, за Белорусской федерацией легкой атлетики закрепляются исключительные права на символику состязаний.
"Принятие указа позволит упростить процедуру въезда в страну для участников матчевой встречи и иностранных туристов, сократить расходы республиканского бюджета и привлекаемых на подготовку мероприятия из других источников средств, повысить зрительский интерес", — отмечается в сообщении.
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Легкая атлетика , Александр Лукашенко , Динамо
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