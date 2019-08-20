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Российская спортсменка умерла в 25 лет 

Рамблер + ещё 31 11 часов назад
Скончалась 25-летняя Маргарита Плавунова — многократная чемпионка области и призер ЦФО, сообщил Тамбовская региональная федерация легкой атлетики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Трагичная новость в рядах Тамбовской легкой атлетики. В возрасте 25 лет ушла из жизни многократная чемпионка области и призер ЦФО Маргарита Плавунова. Федерация легкой атлетики Тамбовской области выражает соболезнования родным и близким Риты», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).
По данным РЕН ТВ, трагедия произошла во время тренировки. По словам знакомых спортсменки, которые привел телеканал, Маргарита Плавунова готовилась к соревнованиям и вечером 19 августа вышла на пробежку в Моршанском районе, где ей стало плохо и она упала в траву. Врачи скорой помощи не смогли спасти девушку.
Легкая атлетика , Видео
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