В России испугались ужесточения наказаний за допинг

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов адресовал письмо членам исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), где высказался о проблеме борьбы с нарушениями антидопинговых правил. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Главной проблемой сегодня является борьба с допингом на уровне национальный федераций. Но в то же время, если кто-то придерживается мнения, что "чем жестче наказание, тем меньше преступлений", то криминальная статистика по всему миру говорит об обратном», — пишет Агапитов.

По мнению Агапитова, ужесточение наказаний за использование запрещенных препаратов не способствует искоренению допинга. Глава ФТАР настаивает, что подобная практика лишь ухудшает ситуацию. Чиновник утверждает, что необходима «прозрачная и честная» процедура назначения наказаний.