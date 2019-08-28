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В России испугались ужесточения наказаний за допинг 

Lenta.ru + ещё 3 28 августа 2019
В России испугались ужесточения наказаний за допинг
Фото: РИА Новости
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов адресовал письмо членам исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), где высказался о проблеме борьбы с нарушениями антидопинговых правил. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Главной проблемой сегодня является борьба с допингом на уровне национальный федераций. Но в то же время, если кто-то придерживается мнения, что "чем жестче наказание, тем меньше преступлений", то криминальная статистика по всему миру говорит об обратном», — пишет Агапитов.
По мнению Агапитова, ужесточение наказаний за использование запрещенных препаратов не способствует искоренению допинга. Глава ФТАР настаивает, что подобная практика лишь ухудшает ситуацию. Чиновник утверждает, что необходима «прозрачная и честная» процедура назначения наказаний.
13 августа стало известно, что сразу пять российских тяжелоатлетов были временно отстранены от участия в соревнованиях. Россияне подозреваются в нарушении антидопинговых правил. IWF открыла расследование по данному делу. Среди отстраненных атлетов наиболее титулованным является Руслан Албегов. На счету атлета два золота чемпионата мира, две победы на чемпионате Европы. Также россиянин завоевал бронзу на Играх в Лондоне.
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Легкая атлетика , Руслан Албегов
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