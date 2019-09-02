Китайских бегуний заподозрили в смене пола

Китайцы заподозрили местных бегуний в том, что они мужчины, сообщает Sports.ru.

Недавно на территории городского округа Дацин состоялся чемпионат Китая по легкой атлетике. Первое и второе места в беге на 400 метров заняли Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань. Результат первой — 53,25 секунды, второй — 53,35. Это быстрее ближайшего преследователя на две секунды.

Местные болельщики обратили внимание на это, а также на то, что Ляо и Тун очень похожи на мужчин, заподозрили тех в приеме гормональных препаратов либо генетической интерсексуальности и стали массово писать об этом в соцсетях.

Не так давно федерация легкой атлетики Китая распространила заявление о том, что Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань — женщины. При этом способ определения пола бегуний в заявлении уточнен не был.

В июне стало известно, что бегунья Шиейс Чепкосгей из Кении является мужчиной. Тогда она, лишенная права участия в спортивных соревнованиях за прием допинга, была задержана за то, что выдавала себя за медсестру.

В ходе осмотра перед помещением в камеру предварительного заключения правоохранители обнаружили, что за женщину спортсменка тоже всего лишь себя выдавала.