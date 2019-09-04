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Кривошапка отказалась от участия в чемпионате России из-за простуды 

Газета.Ru + ещё 4 4 сентября 2019
Кривошапка отказалась от участия в ЧР
Фото: РИА Новости
Российская бегунья на 400 метров Антонина Кривошапка отказалась от участия в командном чемпионате России в Сочи из-за простуды.
Кривошапка вынуждена была отказаться от участия в турнире буквально накануне старта. Как сказал ее личный тренер, причиной для такого решения стала болезнь. Антонина простудилась, у нее поднялась температура, — сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 4 по 6 сентября. В программу первого дня соревнований вошел женский бег на 400 метров.
Кривошапка — обладательница трех наград чемпионатов мира, в ее активе также есть золото чемпионата Европы — 2010.
Ранее сообщалось, что министерство спорта России подготовило приказ проекта об утверждении формы билета на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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