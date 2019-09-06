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Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги 

RT на русском + ещё 16 6 сентября 2019
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
Фото: Reuters
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, заняла первое место на финальном этапа Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.
В своей лучшей попытке 26-летняя россиянка преодолел планку, установленную на отметке 1,99 м. Она также попыталась взять высоту 2,04, однако её попытки не увенчались успехом.
Второе место заняла украинка Юрия Левченко — 1,97 м. Тройку призёров, с результатом 1,95 м, замкнула бельгийка Нафиссату Тиам.
Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков завоевал бронзу в финале Бриллиантовой лиги.
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Легкая атлетика , Мария Ласицкене , Юрий Левченко , Сергей Шубенков
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