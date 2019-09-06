Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене , специализирующаяся на прыжках в высоту, заняла первое место на финальном этапа Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

В своей лучшей попытке 26-летняя россиянка преодолел планку, установленную на отметке 1,99 м. Она также попыталась взять высоту 2,04, однако её попытки не увенчались успехом.

Второе место заняла украинка Юрия Левченко — 1,97 м. Тройку призёров, с результатом 1,95 м, замкнула бельгийка Нафиссату Тиам.