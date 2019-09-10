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Российских легкоатлетов не пустили на турниры в нейтральном статусе 

Рамблер + ещё 31 6 часов назад
Российских легкоатлетов не пустили на турниры в нейтральном статусе
Фото: ТАСС
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не разрешила 18 российским легкоатлетам выступать на международных турнирах 2019 года в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ВФЛА лишили членства в IAAF в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могли выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они участвуют в турнирах в нейтральном статусе.
В сентябре 2019-го IAAF отказала в получении нейтрального статуса Анне Авдеевой (толкание ядра), Александре Гуляевой (бег 800, 1500 метров), Алене Гордеевой (толкание ядра), Ангелине Жук-Красновой (прыжок с шестом), Антонине Кривошапке (400 метров) и Екатерине Коневой (прыжок в длину, тройной прыжок).
Также отказ получили Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500, 3000 метров), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Анна Чичерова (прыжок в высоту), Александра Ярышкина (прыжок в высоту), Максим Якушев (3000 метров), Елена Лашманова (спортивная ходьба), Наталья Погребняк (100, 200 метров), Екатерина Завьялова (800, 1500 метров), Павел Савин (400 метров) и Анастасия Витюгова (метание диска).
Причины отклонения их заявок не уточняются. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил РИА Новости, что в конце недели IAAF пришлет мотивировочную часть своего решения.
Как уточняет ТАСС, Шляхтин выразил надежду, что до чемпионата мира в Дохе (27 сентября — 6 октября) еще несколько российских спортсменов будут допущены до соревнований.
Выступать под нейтральным статусом в 2019 году разрешили Ксении Аксеновой (400 метров), Михаилу Акименко (прыжок в высоту), Ирине Ивановой (прыжок с шестом), Владиславу Панасенкову (метание копья), Дмитрию Сорокину (тройной прыжок), Сардане Трофимовой (марафон), Анне Тропиной (3000 метров), Юлии Туровой (спортивная ходьба), Наталье Аксеновой (прыжок в высоту), Анатолию Рыбакову (5000/10000 метров) и Константину Шабанову (110 метров).
Всего к 10 сентября право принимать участие в международных стартах было у 129 российских легкоатлетов, а 53 спортсменам отказали в получении нейтрального статуса. В 2018 году IAAF разрешила выступать в нейтральном статусе 73 легкоатлетам из РФ.
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Комментарии
Легкая атлетика , Константин Шабанов , Павел Савин , Максим Якушев , Анна Чичерова , Елена Лашманова , Екатерина Завьялова , Наталья Аксенова , Евгения Соловьева , Ирина Иванова , Дмитрий Шляхтин , Анна Авдеева , Дарья Нидбайкина , Наталья Погребняк , Дмитрий Сорокин , Антонина Кривошапка , Екатерина Строкова , Ксения Аксенова , Анатолий Рыбаков , Александра Гуляева , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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