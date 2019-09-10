Российских легкоатлетов не пустили на турниры в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не разрешила 18 российским легкоатлетам выступать на международных турнирах 2019 года в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА лишили членства в IAAF в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могли выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

Причины отклонения их заявок не уточняются. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил РИА Новости, что в конце недели IAAF пришлет мотивировочную часть своего решения.

Как уточняет ТАСС, Шляхтин выразил надежду, что до чемпионата мира в Дохе (27 сентября — 6 октября) еще несколько российских спортсменов будут допущены до соревнований.

Всего к 10 сентября право принимать участие в международных стартах было у 129 российских легкоатлетов, а 53 спортсменам отказали в получении нейтрального статуса. В 2018 году IAAF разрешила выступать в нейтральном статусе 73 легкоатлетам из РФ.