10 советов: как преодолеть лень, начать бегать и наладить деловые связи

Как поступить, если хочется сделать спорт частью своей жизни, но непреодолимая лень все портит? Мы подготовили 10 советов, которые помогут побороть лень, начать бегать с удовольствием и найти друзей среди единомышленников.

1. Начните вставать на 15 минут раньше обычного. Для этого ложитесь на 15 минут раньше. 15 минут — это легко, это сможет каждый. За это время вы успеете надеть кроссовки и пробежать вокруг дома в течение 5 минут. Это маленький первый шаг, которым можно гордиться. Сделайте его сегодня.

2. Не спешите, бегайте очень медленно. По ощущениям пусть это будет чуть быстрее, чем ходьба. Или чередуйте бег и шаг. Так вы поможете сердечно-сосудистой системе постепенно адаптироваться к новой нагрузке. Не завышайте планку, дайте себе время и результаты не заставят себя долго ждать.

3. Постепенно увеличивайте время пробежки. Каждые несколько дней на пару минут или каждую неделю на 10% — двигайтесь в своем ритме. Ваша задача начать и втянуться в процесс. А чтобы правильно распределить нагрузку и получить тренировочный план , лучше обратиться к профессиональному тренеру. Каждые несколько дней на пару минут или каждую неделю на 10% — двигайтесь в своем ритме. Ваша задача начать и втянуться в процесс. А чтобы правильно распределить нагрузку и, лучше обратиться к профессиональному тренеру.

4. Приобретите красивые и удобные кроссовки, шорты и футболку. Красивая спортивная форма мотивирует выходить на пробежки, а качество тканей и удобство кроссовок позволят делать это с удовольствием. Не обязательно сразу тратить целое состояние на новое хобби, многие магазины делают хорошие сезонные скидки на экипировку.

5. Установите на телефон приложение для бега, которое будет подсчитывать количество затраченных калорий, расстояние, темп и визуализировать маршрут пробежки. Фиксация результатов помогает поддерживать мотивацию. А еще в приложениях можно найти клуб и поддержку бегового комьюнити, например, в приложении Strava можно , которое будет подсчитывать количество затраченных калорий, расстояние, темп и визуализировать маршрут пробежки. Фиксация результатов помогает поддерживать мотивацию. А еще в приложениях можно найти клуб и поддержку бегового комьюнити, например, в приложении Strava можно присоединиться к сообществу I Love Supersport и следить за новостями и результатами других бегунов (сейчас там более 2700 участников). Есть и другие приложения, например, «NRC» или «RunKeeper».

6. Сходите на групповую тренировку. Бегать в компании веселее, вы гарантированно получите море позитивных эмоций. На таких тренировках вы познакомитесь с новыми интересными людьми и заведете полезные контакты, расширите круг общения. Среди клубов, сообществ и школ, лучше выбрать именно школу . Преимущество беговой школы — у вас будет тренер, который поставит технику бега, скорректирует ошибки, составит тренировочный план, ответит на вопросы и поможет. Бегать в компании веселее, вы гарантированно получите море позитивных эмоций. На таких тренировках вы познакомитесь с новыми интересными людьми и заведете полезные контакты, расширите круг общения. Среди клубов, сообществ и школ,. Преимущество беговой школы — у вас будет тренер, который поставит технику бега, скорректирует ошибки, составит тренировочный план, ответит на вопросы и поможет.

7. Смотрите вдохновляющие фильмы про бег — это невероятно мотивирует. Вот несколько проверенных вариантов: «Префонтейн» (Profentaine) 1997 года, «Выносливость» (Endurance) 1999 года, «Breaking2 Nike» 2017 года, «Бег — это свобода» (Free to Run) 2015 года. И это все истории, основанные на реальных событиях!

8. Формируйте комьюнити и станьте вдохновляющим примером для друзей и коллег. Совместный бег укрепит дружбу, наладит деловые связи и поможет выйти на пробежку, если одолевает лень. А еще можно предложить HR-отделу организовать корпоративную команду и вместе готовиться к целям. Перед походом к HR лучше подготовиться заранее — многие школы имеют специальный раздел про корпоративный спорт . и станьте вдохновляющим примером для друзей и коллег. Совместный бег укрепит дружбу, наладит деловые связи и поможет выйти на пробежку, если одолевает лень. А еще можно предложить HR-отделу организовать корпоративную команду и вместе готовиться к целям. Перед походом к HR лучше подготовиться заранее — многие школы имеют специальный раздел

9. Слушайте музыку, аудиокниги или подкасты во время пробежки. Это помогает отвлечься, совместить приятное и приятное, найти время на любимые книги и образовательные программы, на бегу можно учить иностранные языки. Только будьте внимательны, и убедитесь, что за музыкой вы слышите, что происходит вокруг — это уже вопрос безопасности.

10. Сфокусируйтесь на технике бега. Неправильная техника не просто лишает вас удовольствия, но и может привести к травмам. К сожалению, самостоятельно сделать это невозможно, а начинать лучше именно с постановки техники. Чтобы потом не переучиваться (это сложнее!), уделите первые четыре недели работе над техникой с тренером . Неправильная техника не просто лишает вас удовольствия, но и может привести к травмам. К сожалению, самостоятельно сделать это невозможно, а начинать лучше именно с постановки техники. Чтобы потом не переучиваться (это сложнее!), уделите первые