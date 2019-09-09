Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

10 советов: как преодолеть лень, начать бегать и наладить деловые связи 

Партнерский материал 2 часа назад
10 советов: как преодолеть лень, начать бегать и наладить деловые связи
Фото: I love running
Как поступить, если хочется сделать спорт частью своей жизни, но непреодолимая лень все портит? Мы подготовили 10 советов, которые помогут побороть лень, начать бегать с удовольствием и найти друзей среди единомышленников.
1. Начните вставать на 15 минут раньше обычного. Для этого ложитесь на 15 минут раньше. 15 минут — это легко, это сможет каждый. За это время вы успеете надеть кроссовки и пробежать вокруг дома в течение 5 минут. Это маленький первый шаг, которым можно гордиться. Сделайте его сегодня.
2. Не спешите, бегайте очень медленно. По ощущениям пусть это будет чуть быстрее, чем ходьба. Или чередуйте бег и шаг. Так вы поможете сердечно-сосудистой системе постепенно адаптироваться к новой нагрузке. Не завышайте планку, дайте себе время и результаты не заставят себя долго ждать.
3. Постепенно увеличивайте время пробежки. Каждые несколько дней на пару минут или каждую неделю на 10% — двигайтесь в своем ритме. Ваша задача начать и втянуться в процесс. А чтобы правильно распределить нагрузку и получить тренировочный план, лучше обратиться к профессиональному тренеру.
4. Приобретите красивые и удобные кроссовки, шорты и футболку. Красивая спортивная форма мотивирует выходить на пробежки, а качество тканей и удобство кроссовок позволят делать это с удовольствием. Не обязательно сразу тратить целое состояние на новое хобби, многие магазины делают хорошие сезонные скидки на экипировку.
5. Установите на телефон приложение для бега, которое будет подсчитывать количество затраченных калорий, расстояние, темп и визуализировать маршрут пробежки. Фиксация результатов помогает поддерживать мотивацию. А еще в приложениях можно найти клуб и поддержку бегового комьюнити, например, в приложении Strava можно присоединиться к сообществу I Love Supersport и следить за новостями и результатами других бегунов (сейчас там более 2700 участников). Есть и другие приложения, например, «NRC» или «RunKeeper».
6. Сходите на групповую тренировку. Бегать в компании веселее, вы гарантированно получите море позитивных эмоций. На таких тренировках вы познакомитесь с новыми интересными людьми и заведете полезные контакты, расширите круг общения. Среди клубов, сообществ и школ, лучше выбрать именно школу. Преимущество беговой школы — у вас будет тренер, который поставит технику бега, скорректирует ошибки, составит тренировочный план, ответит на вопросы и поможет.
7. Смотрите вдохновляющие фильмы про бег — это невероятно мотивирует. Вот несколько проверенных вариантов: «Префонтейн» (Profentaine) 1997 года, «Выносливость» (Endurance) 1999 года, «Breaking2 Nike» 2017 года, «Бег — это свобода» (Free to Run) 2015 года. И это все истории, основанные на реальных событиях!
8. Формируйте комьюнити и станьте вдохновляющим примером для друзей и коллег. Совместный бег укрепит дружбу, наладит деловые связи и поможет выйти на пробежку, если одолевает лень. А еще можно предложить HR-отделу организовать корпоративную команду и вместе готовиться к целям. Перед походом к HR лучше подготовиться заранее — многие школы имеют специальный раздел про корпоративный спорт.
9. Слушайте музыку, аудиокниги или подкасты во время пробежки. Это помогает отвлечься, совместить приятное и приятное, найти время на любимые книги и образовательные программы, на бегу можно учить иностранные языки. Только будьте внимательны, и убедитесь, что за музыкой вы слышите, что происходит вокруг — это уже вопрос безопасности.
10. Сфокусируйтесь на технике бега. Неправильная техника не просто лишает вас удовольствия, но и может привести к травмам. К сожалению, самостоятельно сделать это невозможно, а начинать лучше именно с постановки техники. Чтобы потом не переучиваться (это сложнее!), уделите первые четыре недели работе над техникой с тренером.
Многие из этих советов подойдут для других видов спорта: плавание, беговые лыжи, велосипед или триатлон. Каким бы не был ваш выбор в спорте, главное, что будет драйвить вас и заставлять тренироваться регулярно — это цель, уверенность в технике, поддержка команды и тренера. А начинается все с маленького первого шага — сделайте его сегодня! Например, можно записаться в школу бега, плавания или даже триатлона. Или же начать с пяти минут бега и присоединиться к сообществу единомышленников в Instagrаm.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Легкая атлетика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радионова оценила «зрелое женское катание» Загитовой
Радионова оценила «зрелое женское катание» Загитовой
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Джокович оценил игру Медведева
Джокович оценил игру Медведева
Названа главная угроза для чемпионства Хабиба
Названа главная угроза для чемпионства Хабиба
Олимпийский чемпион: переход в депутаты унижает Шипулина
Олимпийский чемпион: переход в депутаты унижает Шипулина1
Новости партнеров
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение