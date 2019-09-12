Призер чемпионата мира отстранена за нарушения

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в эстафете 4х100 м тринидадская бегунья Мишель-Ли Ахье получила временное отстранение за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
27-летняя спортсменка не предоставила сведения о своем местонахождении, что является нарушением действующих правил по борьбе с допингом.
Ахье принимала участие в летних Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Ранее украинский гроссмейстер Руслан Пономарев пожаловался на действия Российского антидопингового агенства (РУСАДА) во время Кубка мира по шахматам.