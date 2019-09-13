IAAF предоставила бегунье Ивониной нейтральный статус

Бегунья Ивонина получила нейтральный статус и сможет выступить на чемпионате мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила россиянку Екатерину Ивонину до участия в международных стартах.

Комиссия IAAF рассмотрела заявку Ивониной и пришла к выводу, что она соответствует критериям для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

25-летняя Ивонина — чемпионка России 2018 года в стипль-чезе. На командном чемпионате России в сентябре спортсменка выполнила норматив для участия в чемпионате мира, пробежав 3000 метров с препятствиями с результатом 9.36,33.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.