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Бегунья Ивонина получила нейтральный статус и сможет выступить на чемпионате мира 

Sports.ru + ещё 6 2 часа назад
IAAF предоставила бегунье Ивониной нейтральный статус
Фото: Sports.ru
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила россиянку Екатерину Ивонину до участия в международных стартах.
Комиссия IAAF рассмотрела заявку Ивониной и пришла к выводу, что она соответствует критериям для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
25-летняя Ивонина — чемпионка России 2018 года в стипль-чезе. На командном чемпионате России в сентябре спортсменка выполнила норматив для участия в чемпионате мира, пробежав 3000 метров с препятствиями с результатом 9.36,33.
Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.
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