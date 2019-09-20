Процедура запущена. WADA подозревает РФ в подтасовке

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в подтасовке допинг-проб, переданных из Московской антидопинговой лаборатории в начале года. Об этом сообщил в твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими обличительными фильмами о допинге в российском спорте.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории, предоставленными ВАДА в начале 2019 года», — написал он.

По его словам, процедура несоответствия уже запущена: комитет по соответствию намерен проинформировать исполком WADA о своих подозрениях во время заседания в Токио на следующей неделе.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в комментарии ТАСС заявила, что официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA об аутентичности проб московской лаборатории еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет.

В начале 2019 года исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. В WADA отметили сотрудничество со стороны российских властей, в результате которого организация получила доступ к пробам московской лаборатории.