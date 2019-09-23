В скандале с РУСАДА замешаны 14 легкоатлетов РФ

Анны Чичеровой. Сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовал список спортсменов, которые фигурируют в деле с перепроверкой базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По данным издания, в перечне имена 14 российских легкоатлетов, в частности олимпийских чемпионок Елены Лашмановой

Отмечается, что в рамках расследования, возможно, потребуется перепроверка проб указанных в списке спортсменов.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

«Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года», — заявил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Он также пояснил, что «российской стороне предложено в трехнедельный срок предоставить в WADA объяснения несоответствий».

На новость отреагировал министр спорта РФ Павел Колобков сообщает РИА Новости. По его словам, специалисты WADA заявили, что база данных, переданная им осведомителем, отличается от той, что была передана РУСАДА в январе 2019 года. Колобков подчеркнул, что о характере несовпадений ему ничего не известно, но отметил, что западным коллегам была передана полная и правдивая информация о российских спортсменах.

«РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации», — заявил Колобков.

Министр спорта также заявил, что российские специалисты оказывают максимальное содействие экспертам WADA в расследовании.