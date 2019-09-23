Новое наказание: Россия поедет на ЧМ без флага

Новое наказание: Россия поедет на чемпионат мира без флага

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. На чемпионате мира российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

23 сентября в Дохе состоялось очередное заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по делу о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Глава рабочей группы организации Руне Андерсен объявил, что отстранение российского ведомство будет продлено.

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах», — цитирует ТАСС Андерсена.

Во многом, по его словам,

на данное решение повлияли новости, поступившие накануне от экспертной группы Всемирного антидопингового агентства (WADA), заподозрившей Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в манипулировании данных московской лаборатории, базу которой WADA изъяло еще в январе 2019 года.

Данное решение ИААФ означает, что российские спортсмены, допущенные до участия в грядущем чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Катаре, выступят исключительно по индивидуальным разрешениям и в нейтральном статусе. Любая презентация атрибутов с флагом России будет запрещена.

Примечательно, что предыдущее заседание, на котором решалась судьба ВФЛА, состоялось еще 9 июня в Монако. Тогда Андерсен также представил доклад, согласно которому восстанавливать российскую организацию в правах было преждевременно, вследствие чего отстранение ведомства было продлено. Таким образом, вердикт, оглашенный в Дохе, стал уже 12-м подряд, когда ВФЛА осталась вне членства ИААФ. Как долго будет проходить процесс по восстановлению российской легкоатлетической федерации, в рабочей группе международной организации сообщить не могут.

«Неизвестно, как долго эта проверка продлится. Также рабочая группа отметила недавние утверждения о том, что отстраненные тренеры и врач продолжают работать с российскими спортсменами. Если это так, то это ставит под вопрос, что ВФЛА может обеспечить выполнение отстранения нарушивших антидопинговые правила и все спортсмены стали соответствовать новой антидопинговой культуре, провозглашенной ВФЛА, что является условием для восстановления», — говорил Андерсен.

Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Что касается российских спортсменов, то еще в июне стало известно, что 315 легкоатлетов подали индивидуальные заявки в ИААФ на предоставление права выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Известно, что лидеры сборной Мария Ласицкене Тимур Моргунов уже получили одобрение на участие в турнирах под эгидой ИААФ, тогда как 17-и спортсменов в данном прошении было отказано.

Среди них, как утверждается, числятся: Александра Бушкова (ходьба), Татьяна Ермаченкова, Матвей Рудник (оба — прыжки в высоту), Кирилл Киреев (бег на 110 м с барьерами), Ильдар Надыров (бег на 3000 м с препятствиями), Анастасия Витюгова, Александр Кириа (оба — метание диска), Андрей Лукин (бег на 100 и 200 м), Алексей Завалий (бег 100 на м), Данил Росляков (бег на 200 м), Рудольф Верховых (бег на 400 м), Савелий Савлуков (бег на 800 м), Артем Денмухаметов (бег на 400 м), Александра Скобел, Денис Лагутин (оба — тройной прыжок), Екатерина Кропивко (тройной прыжок), Наталья Спиридонова (прыжки в высоту).

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена своего статуса соответствия еще в ноябре 2015 года по рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании отчета главы комиссии Ричарда Паунда о допинге в отечественной легкой атлетике. Причем изначально отстранение ВФЛА носило временный характер, а затем — полноценный, в связи с чем российские легкоатлеты до сих пор имеют право выступать на международных стартах только в нейтральном статусе. При этом ИААФ может отказать в данной возможности любому атлету, имеющего любую допинговую историю.

Отмечается, что в ИААФ до сих пор не завершили расследование о возможной причастности ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов, а именно — о прыгуне Даниле Лысенко.

Атлет был дисквалифицирован еще 3 августа 2018 года. По версии следствия, он вместе с некоторыми членами руководства ВФЛА намеренно фальсифицировал документы о пропуске трех допинг-тестов. В частности, сам Лысенко представил руководству ИААФ данные, в которых указывается, что он якобы не мог сдать анализы «по независящим от него обстоятельствам», однако рабочая группа международного ведомства признала данные показания недействительными. Срок отстранение прыгуна до сих пор носит временный характер, однако ему грозит четырехлетняя дисквалификация по обвинению в махинациях.