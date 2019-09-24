Ласицкене пригрозила уехать из России

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене пообещала уехать тренироваться за границу в случае очередного отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом спортсменка заявила в Instagram.

«Если вновь отстранят @rusada_russia, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров», — написала она.

По ее словам, она находится в международном пуле тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), и данное решение может помочь ей поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Спортсменка заявила, что у нее, как и у других российских легкоатлетов, нет уверенности в участии в Играх 2020 года, однако сейчас она готова до конца отстаивать свое право на Олимпиаду.

«Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя», — заявила Ласицкене.

По ее словам, она не намерена пропускать вторые Игры подряд «из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу».