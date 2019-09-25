Конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛА

Российским легкоатлетам продлили дисквалификацию

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал продление дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее продлить отстранение решил совет IAAF. Конгресс организации утвердил эту меру перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который пройдет в Дохе с 27 октября по 6 октября.

ВФЛА лишили членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

В конце августа глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что вне зависимости от статуса ВФЛА российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны на Олимпиаде-2020.

«По статусу — все спортсмены, вне зависимости от федераций, пройдя через сито квалификаций, будут представлять Россию. Они будут одеты в экипировку, выступать под флагом», — заверил Поздняков.

Он также выражал уверенность, что в ближайшем будущем ВФЛА восстановят в правах. По его словам, и ОКР, и ВФЛА проделали колоссальную работу для восстановления федерации. Рабочая группа, контролирующая этот процесс, сняла почти все претензии, в частности, по поводу тренеров, которым была запрещена работа.