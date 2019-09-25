Шубенков поспорил с Ласицкене об отъезде из России

Шубенков ответил Ласицкене на слова об отъезде из России

Чемпион мира-2015 в беге с барьерами Сергей Шубенков отреагировал на слова Марии Ласицкене об отъезде из России в случае, если будет доказан факт фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории.

Российская прыгунья в высоту ранее написала в своем аккаунте Instagram, что не верит ни в какие коллективные иски, не собирается пропускать вторую Олимпиаду подряд "из-за каких-то непонятных людей" и готова покинуть Россию ради тренировок.

Шубенков в комментариях ответил спортсменке: "А в России ты недоступна для международного контроля что ли?"

На что Ласицкене также нашла что ответить.

"Думаю, что ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ… И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?" — написала Мария.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. До участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году была допущена одна россиянка — прыгунья в длину Дарья Клишина , выступавшая в нейтральном статусе. В понедельник совет IAAF согласился с рекомендацией рабочей группы по вопросу восстановления и предложил конгрессу продлить отстранение ВФЛА.