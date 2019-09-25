Шубенков поспорил с Ласицкене об отъезде из России

Чемпион мира-2015 в беге с барьерами Сергей Шубенков отреагировал на слова Марии Ласицкене об отъезде из России в случае, если будет доказан факт фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории.
Российская прыгунья в высоту ранее написала в своем аккаунте Instagram, что не верит ни в какие коллективные иски, не собирается пропускать вторую Олимпиаду подряд "из-за каких-то непонятных людей" и готова покинуть Россию ради тренировок.
Шубенков в комментариях ответил спортсменке: "А в России ты недоступна для международного контроля что ли?"
На что Ласицкене также нашла что ответить.
"Думаю, что ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ… И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?" — написала Мария.
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. До участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году была допущена одна россиянка — прыгунья в длину Дарья Клишина, выступавшая в нейтральном статусе. В понедельник совет IAAF согласился с рекомендацией рабочей группы по вопросу восстановления и предложил конгрессу продлить отстранение ВФЛА.
За несколько дней до заседания совета появилась информация, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были получены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в начале 2019 года. В понедельник стало известно, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА (Российского антидопингового агентства) всемирному антидопинговому кодексу.