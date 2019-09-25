Легкоатлеты бегут из России

Скандал в легкой атлетике: спортсмены готовятся бежать из РФ

После того, как Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала, прыгунья Мария Ласицкене заявила о намерении тренироваться за пределами России. Чем грозит допинговый скандал российской легкой атлетике, разбиралась «Газета.ru».

По данным издания, отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продлено в 12-й раз. ВФЛА не признается на международном уровне, а российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях. Единственным выходом остается подавать индивидуальные заявки на участие в турнирах —лично от себя, под нейтральным флагом.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) имеет право отказать в приглашении на Игры абсолютно любому спортсмену без объяснения причин — просто на основании подозрений. Такая судьба грозит легкоатлетам, многие из которых уже вынуждены были пропустить Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за допингового скандала.

«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров», — написала в своем Instagram звезда прыжков в высоту Мария Ласицкене.

Она также отметила , что намерена «до конца отстаивать свое право выступить» на Олимпиаде в Токио и не собирается пропускать ее «из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу».

В комментариях к записи, по данным газеты, с Ласицкене поспорил другой знаменитый российский легкоатлет — Сергей Шубенков , который специализируется на беге с барьерами. Он напомнил, что и в России спортсменка «доступна для международного контроля».

«Думаю, ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле ИААФ, были доступны на территории России… И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?» — напомнила прыгунья в высоту.

По данным газеты, отстранение ВФЛА длится с ноября 2015 года, когда Хайо Зеппельт снял документальный фильм Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Секретный допинг: как Россия добивается побед»), в котором заявил о якобы массовом употреблении допинга в стране. И за эти годы в России резко упал интерес к легкой атлетике.

Этот вид спорта начали покидать перспективные атлеты и наставники, «а у родителей на слуху только допинговые страшилки», отметил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин

«Мы в России потеряли за эти годы 17 тысяч спортсменов молодежного и подросткового возрастов», — приводятся в статье слова Шляхтина.

Кроме того, по данным издания, от ВФЛА отвернулись многие спонсоры, в связи с чем организации стало сложнее выполнять свои финансовые обязательства.