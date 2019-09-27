МОК высказался о новом расследовании в отношении РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании в отношении России. Об этом заявил глава МОК Томас Бах, передает РИА «Новости».

«Ситуация с новыми подозрениями (в отношении) России находится в руках WADA, которое дало РУСАДА три недели на объяснения. МОК полностью доверяет ему и уважает новые правила работы», — сказал Бах на пресс-конференции в Дохе.

23 сентября стало известно, что WADA начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с новым расследованием WADA в отношении России из-за подозрений в манипуляциях с данными московской лаборатории, предоставленными в январе. WADA дало РУСАДА три недели, чтобы предоставить ответы на 30 вопросов о московской лаборатории. Согласно новым правилам, расследование будет полностью проводить Всемирное антидопинговое агентство без участия МОК.