В Дохе стартовал ЧМ по лёгкой атлетике

Самым обсуждаемым событием первого дня стал трогательный эпизод, произошедший в забеге на 5000 метров. Представитель Гвинеи-Бисау Брайма Дабо помог закончить дистанцию спортсмену из Арубы Джонатану Басби, когда тому стало плохо. Также начало соревнований было примечательно первыми успехами россиянок Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой , а также массовым отравлением норвежской сборной.

Скандальное начало

Не успел чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе начаться, как с его организацией стала возникать одна проблема за другой. Главной темы первой половины стартового дня стало массовое отравление норвежской сборной, произошедшее в официальной гостинице соревнований Ezdan. Спортсменам, которым не подошла местная еда, пришлось уехать.

Остальных постояльцев, в число которых входят и российские легкоатлеты, тоже не устроило состояние отеля. По словам журналиста Владаса Ласицкаса, мужа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, в номерах грязно, по углам разбросана известка, многие этажи находятся на ремонте, а в коридорах витает запах сырости. Он отметил, что гостиница не соответствует уровню чемпионата мира.

Жалуются спортсмены также на жаркую погоду, которая становится невыносимой из-за высокой влажности, и на слишком мощные кондиционеры, от которых в помещениях становится слишком холодно. Организаторам удалось создать комфортные условия на главном стадионе «Халифа», но тем легкоатлетам, которые не будут на нём выступать, не повезло. Ходили разговоры о том, что организаторам придётся отменить женский марафон и мужской заход на 50 км, однако розыгрыш медалей всё-таки состоится. Правда, стартовать участникам придётся в полночь по местному времени, когда температура хоть немного спадёт.

Добавить к этому можно, что сам чемпионат мира в Катаре не пользуется большим спросом у местных болельщиков. Когда вечером начались первые соревнования, целые трибуны стадиона пустовали. Лишь ближе к окончанию вечерней сессии пробелы были не так заметны.

Первые неудачи

В стартовый день чемпионата мира состоялись только квалификационные соревнования без розыгрышей медалей. Российская сборная, выступающая под нейтральным флагом, сразу же понесла несколько потерь. Правда, не самых весомых.

В женском метании молота уровень соревнований резко упал, когда стало известно, что непобедимая полячка Анита Влодарчик снялась из-за травмы. Хотя это увеличивало шансы Елизаветы Царёвой и Софии Палкиной пройти в финал, они оказались за пределами заветной первой дюжины квалификации. В этом сезоне обе девушки метали снаряд за 72 метра, что являлось отборочным нормативом в Дохе, но повторить этот результат они не смогли.

Впервые за четыре года российские бегуньи смогли принять участие в чемпионате мира — на прошлых соревнованиях никто из них допущен не был. Возвращение состоялось в забегах на 3000 метрах с препятствиями. В них выступили Анна Тропина и Екатерина Ивонина, которой организаторы сначала вручили номер с неправильной фамилией. Обе девушки не смогли попасть в тройку в своих забегах и потом добраться до финала по времени, хотя Ивонина постаралась ради этого показать лучший личный результат в сезоне.

Одного сантиметра не хватило Дмитрию Сорокину для выхода в финал соревнований по тройному прыжку. В течение сезона он несколько раз приземлялся за отметкой в 17 м, но в Дохе остановился на результате 16,86 м. Ещё 15 сантиметров ему проиграл Алексей Фёдоров

Высокие планки Ласицкене и Сидоровой

Зато те российские легкоатлеты, с которыми связаны главные медальные надежды, квалификацию преодолели уверенно. В прыжках в высоту Анжелика Сидорова с первой попытки взяла высоту 4,60 м, которая давала пропуск в финал. Точно так же с одного прыжка планку покорили ещё девять спортсменок, а всего 29 сентября повторно в сектор выйдут сразу 17 девушек, выполнившие норматив. Среди них, правда не будет двух россиянок Алёны Лутковской Ирины Ивановой — они не смогли прыгнуть выше 4,35 м.

Продолжит отстаивать титул двукратной чемпионки мира Мария Ласицкене . В отличие от Сидоровой, она решила постепенно идти к финальному нормативу в прыжках в высоту, который составил 1,94 м. 26-летняя спортсменка только слегка замялась на высоте 1,89 м, но во всех остальных случаях преодолевала планку с первой попытки. 30 сентября она поборется за медали с ещё 11 участницами.

Помощь на дистанции

В беге на 5000 метров состоялся эпизод, который уже сейчас может оказаться самым памятным на этом чемпионате мира. Бегуну из Арубы Джонатану Басби столь длинная дистанция далась нелегко — на последнем круге он едва мог стоять от усталости и жары, а о том, чтобы закончить гонку, речь уже не шла. Но ему на выручку пришёл коллега Брайма Дабо, представляющий Гвинею-Бисау. Он взял Басби под руки и помог пересечь финишную черту. Зрители стоя приветствовали спортсменов, один из которых пожертвовал своим результатом ради другого.

Столь трогательная услуга, правда, оказалась медвежьей. Басби вскоре был дисквалифицирован, так как правила соревнований запрещают пользоваться какой-либо физической помощью от других лиц. Но зато спортсмену из Арубы, единственному представителю своей страны на этом чемпионате мира, удалось насладиться моментом и пересечь финишную черту. Ради этого он добирался до Дохи в течение 19 часов с тремя пересадками на самолёте. А Дабо всё-таки установил личный рекорд, хотя пробежал дистанцию на пять минут медленнее победителя забега Селемона Бареги из Эфиопии.

Потерянная обувь