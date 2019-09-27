Ласицкене вышла в финал чемпионата мира 

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, вышла в финале чемпионата мира.
Спортсменка преодолела необходимую высоту 1,94 метра. Также квалификацию преодолели еще 11 легкоатлеток. Финал пройдет 30 сентября.
Чемпионат мира стартовал в Дохе 27 сентября и завершится завершится 6 октября.
Ласицкене является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), чемпионкой Европы (2018).
Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом, вышла в финал чемпионата мира в Дохе.