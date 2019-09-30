Организаторы ЧМ проигнорировали победу россиянки. Бойкот?

Организаторы чемпионата мира проигнорировали победу россиянки. Это что, бойкот?

Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира, но её золото решили просто не учитывать в официальном медальном зачёте. В упор не заметили.

«Мы не виноваты в том, что происходит в политике»

У России есть первое золото чемпионата мира. Правда, это золото нигде не отразилось. Понятно, что наши легкоатлеты выступают в Катаре в нейтральном статусе, но хотя бы в таблице должны быть показаны результаты сборной нейтральных атлетов. Однако победа Анжелики Сидоровой была бойкотирована организаторами. В официальной таблице IAAF нет золота россиянки! Как будто Анжелика сегодня не выступала вообще.

В таблице прошлого чемпионата мира-2017 в Лондоне на сайте IAAF была приписка, что указанные результаты не включают в себя медали нейтральных атлетов. В 2019 году даже такой приписки уже нет.

Удивительно, но даже американка Сэнди Моррис , которая заняла второе место, поддержала Сидорову после победы и сказала исключительно тёплые слова в её адрес. «Я думаю, что спортсменам надо абстрагироваться от политической ситуации в спорте и в мире. Ни я, ни Анжелика не виноваты в том, что происходит в политике. Мы просто девушки, которых хотят соревноваться и выигрывать медали. У нас отличные отношения, мы с ней друзья. Я знаю, что ей тяжело выступать в таком статусе, так что я стараюсь поддержать ее, насколько это возможно».

«Даже не думала о том, что праздную без флага»

Сама россиянка предпочла не комментировать ситуацию вокруг нашего спорта и попросила говорить только о приятном. И её можно понять. В день, когда сбываются мечты, не хочется копаться в политике. «Я счастлива и довольна, что всё кончилось. Знала, что могу взять эту высоту и взяла её. Тренер сказал, что уверена во мне на все сто процентов. Что касается того, что я не могла праздновать со своим флагом, понятно, что это не очень комфортно. Но, если честно, я была настолько рада, что просто не думала об этом.

Вообще у нас классные отношения в секторе, все друг друга поддерживают. Нет никаких косых взглядов. С Сэнди Моррис общались на протяжении всех соревнований, и это только придавало сил».

«Исинбаева — это Исинбаева, Сидорова — это Сидорова»