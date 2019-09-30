На ЧМ по легкой атлетике разразился скандал из-за интимных видео

Операторам на чемпионате мира по легкой атлетике запретили показывать промежность спортсменок, сообщает «Чемпионат».

Мировое первенство 2019 года стартовало в Дохе 27 сентября, а закончится 6 октября. Телезрители обратили внимание, что в ходе него организаторы трансляции опробовали нововведение — съемку готовящихся к старту спортсменов снизу сзади.

«Не думаю, что эти камеры так уж хороши», — прокомментировала новинку бегунья из Германии Джина Люккенкемпер.

Она назвала съемку чьей-либо промежности чересчур интимной, свои ощущения от съемки собственной — неприятными, а также усомнилась, что в принятии решения об использовании подобного ракурса принимали участие женщины.

Солидарность с коллегой и соотечественницей выразила Татьяна Пинту. Вместе они пожаловались в Легкоатлетическую ассоциацию Германии. Та обратилась в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, под эгидой которой чемпионат мира — 2019 проходит. Последняя, в свою очередь, запретила операторам показывать что-то кроме крупных планов спортсменов на старте.