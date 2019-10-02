Непригодна для жизни: ЧМ в Катаре обрастает скандалами

Катар назвали непригодным для спорта

Чемпионат мира по футболу в Катаре может превратиться в фарс, пишет «Чемпионат».

В пятницу в Дохе стартовало мировое первенство по легкой атлетике. Оно продлится еще четыре дня, однако недовольство спортсменов уже зашкаливает. Среди главных жалоб — жара, влажность, пробки и отсутствие зрителей.

Ходок из России Яна Смердова назвала условия для соревнований на 20 километров экстремальными и издевательскими. На жару посетовал даже африканец Хайле Гебреселассие. Бегун назвал проведение чемпионата в Дохе в такую погоду ошибкой. Российская бегунья Полина Миллер и вовсе назвала Катар непригодным для жизни.

В свою очередь, спринтер Акани Симбине и бегунья Делайла Мухаммад посетовали на пустые трибуны. Южноафриканец заявил, что не финишировал в тройке именно этой причине («поддержка играет решающую роль»), а американка назвала отсутствие зрителей на ЧМ печальным и разочаровывающим и выразила надежду, что кто-то смотрит его хотя бы по телевизору.