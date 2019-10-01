«Странная победа». Почему украинка подарила золото России

Моральная победа: Почему украинка подарила золото России

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих не была морально готова победить россиянку Марию Ласицкене заявила «Чемпионату» она сама.

27 сентября в Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года. Вчера в его рамках соревновались прыгуньи в высоту. Россиянка Мария Ласицкене, выступавшая как нейтральный атлет, преодолела планку на высоте 2,04 метра и выиграла золото.

Серебро выиграла Ярослава Магучих с Украины. Она взяла ту же высоту за большее количество попыток. В отличие от Ласицкене, она отказалась пытаться перепрыгнуть планку, установленную выше 2,04 метра, и досрочно завершила соревнования.

«В этом не было смысла», — объяснила Магучих.

2,04 метра — личный рекорд для 18-летней украинки и мировой рекорд среди спортсменов моложе 20 лет. По словам Магучих, взять еще большую высоту она не была готова морально. Прыгунья отметила крайнюю сложность такой задачи и свою молодость, но и заявила о намерении бить личные рекорды и дальше.