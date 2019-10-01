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Заставила украинку сдаться: как Ласицкене вошла в историю 

Газета.Ru 5 часов назад
Заставила украинку сдаться: как Ласицкене вошла в историю
Фото: Газета.Ru
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту, с дебютной попытки взяв планку 2,04 метра. Украинка Ярослава Могучих после этого сдалась и добровольно отказалась продолжать борьбу, удовлетворившись серебром. «Газета.Ru» рассказывает о триумфе Ласицкене, которая недавно сообщила о желании уехать из России из-за угрозы второй раз подряд пропустить Олимпиаду.
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене давно является не просто топовой спортсменкой, но и одним из самых активных участников антидопинговых дискуссий и фактически лицом чистого российского спорта на международной арене.
Легкоатлетка постоянно напоминает, как устала выступать под нейтральным флагом, призывает руководство все еще не восстановленной в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) изменить наконец ситуацию или же уйти в отставку…
… и даже намерена уехать тренироваться за границу, чтобы быть доступной для международного допинг-контроля в том случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опять отстранят, к чему, к сожалению, появились предпосылки.
«То, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит.
Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать.
Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией», — это слова Ласицкене после очередного продления отстранения ВФЛА, которое произошло уже в 13-й раз подряд.
Мало кто из действующих спортсменов элитного уровня осмеливается так резко высказываться против руководства ВФЛА и обличать соотечественников в допинговых нарушениях. Одно это уже выделяет Ласицкене из общей массы. Однако она привлекает к себе внимание не только словами, но и делом. В карьере спортсменки накопилось уже немало титулов и сумасшедшая серия из 45-ти побед подряд.
А 30 сентября Мария стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту, взяв планку 2,04 метра с чистейшей первой попытки.
Этим достижением девушка заставила официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которая раз за разом продлевает санкции в адрес ВФЛА и тем самым вынуждает отечественных атлетов выступать под нейтральным флагом, назвать ее россиянкой. Причем кэпслоком.
«Нейтральный атлет (РОССИЯНКА, давайте не будем это отрицать) завоевывает золотую медаль в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04», — говорилось в текстовой трансляции соревнований на сайте ИААФ.
Однако на этом чемпионате мира в Дохе россиянке пришлось нелегко. Совсем недавно в серии соревнований между сборными Европы и США Ласицкене показала худший результат, чем украинка Юлии Левченко, что немного подорвало ее уверенность в себе.
«Была злость на себя и понимание, что ты никто», — говорила спортсменка.
А в Дохе жесткую конкуренцию Марии составила другая украинка — 18-летний гений Ярослава Могучих, которая в пылу борьбы дважды обновила личный рекорд и установила новое мировое достижение среди юниоров — 2,04.
Однако покорить эту высоту Могучих смогла лишь с третьей попытки, в то время как Ласицкене сделала это с первой. Можно было продолжать противостояние на другой планке, но украинка неожиданно отказалась.
«Я самая молодая девушка в секторе и понимала, что будет очень сложно взять следующую высоту. Я не была готова к этому психологически. Буду тренироваться дальше, чтобы установить новые личные рекорды», — приводит слова Ярославы «Чемпионат.com».
Из-за добровольного выхода украинки из борьбы Ласицкене назвала это золото самым необычным в карьере.
«Пожалуй, я впервые так странно одержала победу. Шла продолжать бороться, думала, что еще ничего не закончено, а тут мне кричат, что уже все. И у меня что-то перемкнуло», — рассказывала спортсменка.
После этого она сразу установила планку 2,08, чтобы попробовать побить рекорд России, однако все три попытки получились неудачными. Что ж, придется отложить до следующих стартов.
По завершении соревнований Ласицкене призналась, что с годами необходимость выступать под нейтральным флагом изматывает ее все сильнее.
«Такая ситуация уже надоела, и с каждым разом становится все сложнее. Хочется пробежать по стадиону со своим флагом! Когда бросаешь взгляд на трибуны, сразу становится ясно, кто за кого болеет.
Другие болельщики надевают национальную экипировку и размахивают флагами своей страны. Это действует на нервы, так что на этом чемпионате мира я старалась не смотреть на трибуны», — заявила спортсменка.
А наставник Ласицкене Геннадий Габриэлян рассказал, как на его подопечную повлияло новое отстранение ВФЛА прямо накануне чемпионата мира.
«Любое отклонение в психологическом плане отвлекает и забирает энергию. Но и прожить без этого тоже нельзя. Тем более, в свете последних событий, устраниться из этой борьбы было бы неправильно», — считает специалист.
При этом тренер заверил, что Мария вовсе не собирается менять гражданство ради участия в Олимпийских играх, как подумали некоторые болельщики после ее угрозы уехать за границу.
По словам Габриэляна, девушка лишь может найти другое место для тренировок, чтобы в преддверии Олимпийских игр в Токио — 2020 не иметь никаких проблем с допинг-офицерами.
Напомним, на Игры в Рио-де-Жанейро 2016 года Ласицкене не пустили за компанию со всеми остальными легкоатлетами — просто из-за не доказанных подозрений в допинге. Право на участие в Олимпиаде получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая давно тренируется в США.
«Это неправильно и несправедливо, что такие чистые и прозрачные спортсмены, как Маша, пропускают Олимпиаду. Преступно делать так, чтобы такие люди оставались за бортом. Я имею в виду руководство всего мирового спорта», — подытожил Габриэлян.
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Легкая атлетика , Статьи , Мария Ласицкене , Дарья Клишина , Юлия Левченко , Газета.Ru , Чемпионат.com
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