Чужими ногами. Как украинка подпортила победу Ласицкене

Золотой финал оставил странные ощущения. Россиянка вроде как не сама победила в финале чемпионата мира. Всё решила её соперница.

30 сентября на чемпионате мира по лёгкой атлетике случилось ровно то, чего ждали все болельщики сборной России. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене к двум золотым медалям чемпионатов мира добавила третью и стала первой в истории своей дисциплины трёхкратной чемпионкой мира. И это всё — под колоссальным давлением, без флага, без возможности представлять свою страну. Маша — настоящий герой, без всяких оговорок!

Однако от развязки соревнований всё равно осталось странное послевкусие. Есть ощущение, что соперница Марии — украинка Ярослава Могучих — чуть подпортила финал своим нестандартным решением отказаться от борьбы. Ведь чем сильнее сопротивление, тем слаще победа.

Уникальный финал

На чемпионате мира в Катаре все зрители увидели поистине уникальный финал в женских прыжках в высоту. Борьба за медали шла на потрясающей высоте во всех смыслах этого слова. Вдумайтесь только: украинка Юлия Левченко , взявшая высоту 2,00 и совершившая за весь финал лишь два неудачных прыжка, оказалась только на четвёртом месте! За всю историю турнира только два прыжка на два метра не позволяли добраться до медали: в 2007 году по итогам удивительного финала вне пьедестала остались Елена Слесаренко Екатерина Савченко . Впечатлил и уровень результатов в борьбе за золото. Итоговые 2,04 Марии Ласицкене сами по себе не впечатляют. Но если посмотреть, а добирались ли хоть когда-то до подобной высоты сразу две спортсменки, то вспомнить можно будет только феноменальный финал чемпионата мира 1987 года, по итогам которого советская прыгунья Тамара Быкова с результатом 2,04 осталась второй, а золотую медаль выиграла Стефка Костадинова из Болгарии. Именно в тот день Стефка со второй попытки взлетела на 2,09. И этот результат никто не может повторить до сих пор!

Почему украинка сдалась?

В том финале борьба за золото кипела до самых последних прыжков. Костадинова уступала Быковой по количеству неудачных попыток, однако первой взяла высоту 2,06. Советская спортсменка, сбившая планку дважды и понимавшая, что терять уже нечего, пошла на повторение мирового рекорда — 2,08. Однако и эта попытка всё-таки оказалась неудачной. Разгорячённая схваткой Стефка на радостях заказала планку на уровне нового рекорда и установила его. Показалось, что в Дохе мы можем стать свидетелями подобных исторических событий. Да, Ярослава Могучих не так опытна, как Тамара Быкова, но что мешало ей продолжать борьбу? Где ещё превосходить себя, как не на чемпионате мира? Раз покорились 2,04, надо было попробовать взять и 2,06. Хотя бы присмотреться к этой высоте. Не факт, что на таком уровне в будущем удастся до неё добраться. Но украинка почему-то решила даже не пытаться.

«Я самая молодая девушка в секторе, и я понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды», — рассказала после завершения финала Ярослава Могучих.

Машу лишили рекорда?

Мария Ласицкене же всем своим видом показывала, что готова бороться. Она не праздновала победу заранее, не тратила эмоции, а старалась настроиться на новые прыжки на высоте 2,06. Запас, с которым она взяла золотые для себя 2,04, позволял надеяться если не на новый мировой, то хотя бы на новый личный рекорд. Но отказ однозначно сбил россиянку с толку. Сначала она долго не могла понять, выиграла ли. А когда поняла, это не принесло ей взрывной радости, эйфории, возникающей в таких случаях. А без неё, как и без борьбы, рекорды не ставятся.

Мария совершила три попытки на 2,08, но к тому, чтобы взять высоту не приблизилась. А жаль. Силы на то, чтобы поставить рекорд у Маши были. Вот только эмоций её почему-то лишили. И не отпускает ощущение, что это не Маша всё решила, а украинка стала хозяйкой положения, внезапно отказавшись от честной разборки один на один на новой высоте.