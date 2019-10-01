Медведев поздравил Ласицкене с победой на ЧМ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетике, передает ТАСС.
"Поздравляю Ласицкене с победой в прыжке в высоту на чемпионате мира в Дохе. Третья золотая медаль подряд на турнире столь высокого уровня — это очень впечатляющий результат. Так держать, наилучшие пожелания в будущем", — написал Медведев в фейсбуке.
Россиянка, выступающая в нейтральном статусе, показала результат 2,04 м. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее футбольный ЦСКА поздравил Ласицкене с победой.