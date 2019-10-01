Ласицкене выступила против участия в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала участие в первенстве планеты американского спринтера Кристиана Коулмана. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. А теперь он — чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?» — заявила Ласицкене.

По мнению спортсменки, участие Коулмана в ЧМ дискредитирует Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

«Где комиссии спортсменов, которые подписывали письма о том, что РУСАДА нельзя восстанавливать? Нужно ведь защищать собратьев. Я вот в его честности не уверена», — отметила она.

28 сентября Коулман стал чемпионом мира в стометровке. В августе этого года он был обвинен в пропуске трех тестов за 12 месяцев, однако Антидопинговое агентство США решило не наказывать спортсмена и отозвало обвинения. Коулман сумел доказать, что один из анализов он пропустил в прошлом году.

В 2015 году IAAF приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в сентябре 2019 года. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.