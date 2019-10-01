Молния убила бегуна около финиша

В городском парке Элк-Сити, американский штат Канзас, бегун погиб от удара молнии возле финиша ультрамарафона. Об этом сообщает издание BBC News.

В субботу, 28 сентября, 33-летний Томас Стенли (Thomas Stanley) приближался к финишной линии 50-километровой дистанции, когда в него ударила молния. Другие бегуны и организаторы соревнований оказали ему первую помощь, но он скончался от полученных травм.

У Стенли остались жена Эшли (Ashley) и трое детей. За сутки для них собрали более 45 тысяч долларов (более 2,9 миллиона рублей).

Эшли Стенли получила медаль от имени супруга.

Организаторы соревнований FlatRock посвятили погибшему пост в социальных сетях:

«Семья Томаса говорит, что шансы быть убитым молнией — один на миллион, и Томас был из тех, про кого говорят, что он один на миллион»

Перед соревнованиями поступали сообщения о сильной грозе в этом регионе.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Памара мужчина скончался после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии. Согласно народным поверьям у местных жителей, если закопать человека в кучу навоза, это должно облегчить его страдания.