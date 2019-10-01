Путин поздравил Ласицкене

Президент России Владимир Путин поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, передает ТАСС.
"Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трехкратной чемпионки мира", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что успех Ласицкене является подарком для сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Ласицкене с победой.