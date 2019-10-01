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Новый иск: главе РУСАДА грозят судом 

Газета.Ru 5 часов назад
Новый иск: главе РУСАДА грозят судом
Фото: РИА Новости
Тренер сборной Чувашии по легкой атлетике Николай Панфилов высказался о возможности подачи иска против генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Ранее функционер в открытом письме обвинил Панфилова в том, что тот пытался дискредитировать его.
Николай Панфилов, тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии имени А. Игнатьева, рассматривает возможность подачи иска против генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Это стало известно после того, как Ганус в открытом письме пообещал сообщить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о попытках давления на него. В частности, функционер указывал на то, что Панфилов пытался дискредитировать его. Сам же тренер обвинения отрицает.
«Если мистер Ганус будет также высказываться насчет меня, я посмотрю (стоит ли подавать иск против него — «Газета.Ru»). Если он обвиняет спортсменов и лично меня, я, наверное, подумаю, чтобы защитить себя», — приводит слова Панфилова ТАСС.
Тренер подчеркнул, что примет решение по поводу иска на основании того, как события будут развиваться дальше. Более того, он отметил, что пока в суд обратились только спортсмены.
«Пока иски подали только спортсмены. Тренеры еще не подавали, ими только обсуждается это», — уточнил Панфилов.
Напомним, ранее СМИ стало известно, что 20 сентября в Савеловский суд Москвы поступил коллективный иск девяти российских спортсменов о защите чести и достоинства. Вызвано это оказалось скандальным интервью Гануса французскому изданию L'Equipe, где гендиректор РУСАДА подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что несколько легкоатлетов из Чувашии использовали так называемый «кровяной допинг».
Еще более резонансным заявление Гануса стало в связи с тем, что переливание крови спортсменам якобы проводилось под прикрытием со стороны властей региона. РУСАДА начало проверку по данному факту, а истцы оказались временно отстранены от профессиональной спортивной деятельности.
Однако функционер тогда же поспешил оправдаться, отметив, что издание L'Equipe допустило ошибку, приписав ему некорректные формулировки в отношении тренеров и спортсменов. В частности, Ганус уверяет, что не говорил о переливании крови атлетами из Чувашии и не называл конкретных имен. Панфилов же раскритиковал Гануса за необоснованные обвинения, подчеркнув, что не слышал слов генерального директора о неверном переводе.
«Это необоснованно. Переливание крови — серьезная вещь, и это не делалось, тем более детям. Это полный абсурд. По мере своей работы я общался с врачами, нарушения идут по объему физраствора, которые спортсменам прописывали. Это сейчас выясняют специалисты», — отметил он.
В иске, поданном против Гануса, заявляется, что «в тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности», например, спортсмены не согласны с его заявлением о запрещенных переливаниях.
«В данном случае очевидно, что Ответчик 1 не высказывал (не распространял для всеобщего сведения) собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения Истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель — опорочить Истцов и иных лиц», — говорится в тексте заявления.
Сообщается, что помимо опровержения, спортсмены хотят получить с издания и главы РУСАДА компенсацию в размере одного рубля и еще 300 рублей за расходы по уплате госпошлины.
Глава РУСАДА убежден, что иск инициировал непосредственно Панфилов. В качестве доказательств он привел тот факт, что спортсменам после вышедшего в L'Equipe интервью на личную электронную почту пришло письмо с призывом обратиться в суд с требованием возмещения морального вреда.
«Таким образом, в этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора РУСАДА», — говорится в письме Гануса.
Допинговый скандал в российском спорте стал развиваться с новой силой после того, как 23 сентября руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре в связи с обнаруженными в данных Московской лаборатории махинациями. На объяснение ситуации WADA дало российской стороне три недели.
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Комментарии
Легкая атлетика , Статьи , Юрий Ганус , Сергей Хрычиков , Совет Европы , Всемирное антидопинговое агентство , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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