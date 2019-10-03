Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.

Шубенков пробежал дистанцию за 13,15 секунды. Первое место занял американец Грант Холлоуэй (13,10), замкнул тройку лидеров француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

Стоит отметить, что в чемпионате мира принимают участие 30 спортсменов из России, однако они выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации национальной федерации.

Ранее сообщалось, что мама 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на ЧМ.