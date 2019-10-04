Муж Ласицкене высмеял подарок от ВФЛА за победу на ЧМ 

Журналист Владас Ласицкас, являющийся мужем российской легкоатлетки Марии Ласицкене, отреагировал на подарок его жене от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) после победы в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
«Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком», — написал Ласицкас в своём Twitter.
В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. Помимо этого она побеждала в 2015-м и 2017-м годах.
Ранее Ласицкене ответила на вопрос о своей подготовке к Играм-2020.