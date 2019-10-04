Глава ВФЛА ответил мужу Ласицкене по поводу подарка его жене

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ответил журналисту Владасу Ласицкасу по поводу подарка его жене Марии Ласицкене за победу в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

«Там помимо Марии Ласицкене ещё есть Сергей Шубенков, есть ещё на всякий случай Анжелика Сидорова, ещё чемпионат мира не закончился. Поэтому отдельно ничего вручать Марии федерация пока не собирается», — приводит слова Шляхтина РБК.

По его мнению, высказывание Ласицкаса является некорректным, так как сперва необходимо дождаться окончания первенства.

В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. Помимо этого, она побеждала в 2015 и 2017 годах.

Ранее муж Ласицкене высмеял подарок от ВФЛА за победу на ЧМ.