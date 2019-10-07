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Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА 

Чемпионат.com + ещё 21 16 часов назад
Ласицкене призвала к отставкам в ВФЛА
Фото: РИА Новости
Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на интервью главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. В частности функционер заявил, что его отношения со спортсменкой всегда были ровными — проблемы возникали лишь с её окружением.
«1) У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА. У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2.03 подошёл и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде. Мотивируя это тем, что я там буду одна… На тот момент я уже не выступала на международных стартах полтора года.
2) Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку.
3) Лично я не жду никаких призовых от ВФЛА, так как эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила.
4) Высказывания главы ВФЛА о том, что с людьми, отсидевшими за допинг (не воспринимайте на свой счет те, кому не дали допуск, но кто чист) команда в Дохе была бы ещё сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам. О какой смене культуры он говорит? Я не против выступления этих спортсменов, я — за правильно расставленные акценты и приоритеты в работе федерации. На данном этапе и в нынешней ситуации это должна быть молодежь.
5) Я не собираюсь встречаться и что-то обсуждать с господином Шляхтиным. Моя позиция давно уже чётко обозначена», — написала Ласицкене в своём «инстаграме».
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Легкая атлетика , Мария Ласицкене , Дмитрий Шляхтин
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