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Спортсменка из США с горя обняла российскую чемпионку. И получила за это награду 

Чемпионат.com + ещё 4 2 часа назад
Спортсменка из США с горя обняла чемпионку из РФ
Фото: Michael Steele/Getty Images
Это самая странная награда чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019. Но уж лучше такая, чем медаль за моральные страдания огромному поляку.

Побеждай не побеждай

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова принесла стране первую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Катаре. И сразу золотую. Анжелика в драматичном финале обыграла американку Сэнди Моррис. Сидорова с третьей попытки взяла нужную высоту и увезла из Дохи награду высшей пробы. Однако Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) номинировала на премию Fair Play не победившую Сидорову, а проигравшую ей Моррис. IAAF понравилось, что американка, несмотря на обидное поражение, сразу побежала поздравлять россиянку и крепко её обняла. Награда вручается в лёгкой атлетике с 2003 года и, по мнению её организаторов, должна продвигать такие ценности, как уважение, справедливость, командный дух и спорт без допинга.
«Несмотря на то, что она проиграла борьбу за золотую медаль, первое, что сделала американская прыгунья с шестом, — это поздравила победительницу Анжелику Сидорову, выразив искреннюю радость ее успеху», — говорится в сообщении», — заявляет IAAF на своём официальном сайте.
Странная награда. И не очень понятный выбор организаторов. Но уж лучше так, чем совершенно нереальная ситуация с бронзовой медалей поляку Войцеху Новицкому. Там вообще бессмыслица.
И не будем забывать, что на чемпионате мира по лёгкой атлетике организаторы почему-то игнорировали сборную нейтральных атлетов из России. Наши спортсмены вообще не были представлены в официальной таблицы, даже в нейтральном статусе.

Американка — молодец

К самой американке нет никаких претензий. Моррис вела себя очень дружелюбно и полит корректно. Сложно сказать, были ли это настоящий или искусственные эмоции от Сэнди. В США любят улыбаться даже тогда, когда им что-то не нравится. Но в душу спортсменке не залезешь, а то, что зрители увидели на стадионе и по ТВ-картинке, было достойно. «Я думаю, что спортсменам надо абстрагироваться от политической ситуации в спорте и в мире. Ни я, ни Анжелика не виноваты в том, что происходит в политике. Мы просто девушки, которых хотят соревноваться и выигрывать медали. У нас отличные отношения, мы с ней друзья. Я знаю, что ей тяжело выступать в таком статусе, так что я стараюсь поддержать её, насколько это возможно».

«Нет косых взглядов»

Кстати, Сидорова подтвердила, что находится в хороших отношениях с Моррис. «Вообще у нас классные отношения в секторе, все друг друга поддерживают. Нет никаких косых взглядов. С Сэнди Моррис общались на протяжении всех соревнований, и это только придавало сил». Конечно, удивительно наблюдать такую дружбу между гражданами России и США в нынешних политических условиях, но здорово, что остались ещё люди, которые разделяют политику и спорт. Это большая редкость.
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Легкая атлетика , Статьи , Российские спортсменки , Анжелика Сидорова , Сэнди Моррис
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