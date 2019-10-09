Российские гимнасты взяли золото ЧМ в командном турнире

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в командном турнире.
Российская команда, в состав которой вошли Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов — запасной), набрала 261,726 балла. Второе место заняли китайские гимнасты (260,729 балла). Бронзу взяли японцы (258,159 балла).
Сборная России впервые в своей истории завоевала золото чемпионата мира в командном турнире.
Мировое первенство по спортивной гимнастике проходит в немецком Штутгарте.
Ранее сообщалось, что американская спортсменка Симона Байлз побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной по числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Командное многоборье1. Россия — 261,726;2. Китай — 260,729;3. Япония — 258,159.