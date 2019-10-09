«Мужик, тебе не стыдно?» Самая гадкая медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике

Двухметровый метатель молота из Польши на ЧМ-2019 в Дохе едва не заплакал. Чтобы загладить «моральную травму», ему дали медаль. Просто так!

Один из самых громких скандалов на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который завершился в Катаре, случился в секторе для метания молота. Огромный обиженный парень покидал сектор со слезами на глазах. Он оказался не в состоянии бороться за медаль, но на следующий день на церемонии награждения взошёл на третью ступень пьедестала под свист трибун. Как такое возможно?

SMS в автобусе

Поляк Войцех Новицки приехал в Доху лидером мирового сезона, имея в активе бросок за 81 метр. 81 метр, Карл! С таким результатом он совершенно точно мог бы бороться за золотую медаль. Таких наград в его карьере ещё не было. В предыдущие годы казалось, что Новицки вот-вот сбросит с трона соотечественника Павла Файдека , но в решающий момент что-то шло не так. Бронза на чемпионатах мира в Пекине-2015 и Лондоне-2017, бронза на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Что-то не получилось и в Дохе. В сектор Новицки вышел с потухшими глазами и в лучшей своей попытке показал 77,69 м. Что это такое для спортсмена, который регулярно метает за 80 м? Великолепный Файдек в четвёртый раз стал чемпионом мира, а в тройку призёров попали также Кентен Биго и венгр Бенце Халас, которых разделил всего 1 (один!) сантиметр. К борьбе за победу Новицки просто оказался не готов, и с теми же потухшими глазами отправился в гостиницу. Но в автобусе он получил смску о том, что ещё может стать призёром. Кто-то из польской делегации усмотрел якобы нарушение со стороны венгра в первой попытке. Халас, по мнению поляков, совершил крошечный заступ. Президент федерации лёгкой атлетики Польши Томаш Маевский, великолепный в прошлом толкатель ядра, двукратный олимпийский чемпион, подал апелляцию на результаты и потребовал пересмотреть попытку венгра. Сам Маевский за свою карьеру ни одну медаль подобным образом не получал.

«Сто раз пересмотрел — ничего я не нарушил!»

В апелляции было сказано, что арбитры пропустили нарушение со стороны венгра и тем самым нанесли моральную травму Новицки, который из-за этого не смог показать свои лучшие результаты. Несмотря на то, что Новицки о своей моральной травме узнал только в автобусе после финала. Однако через несколько часов просмотров и обсуждений жюри приняло решение присудить Новицки бронзовую медаль. Без пересмотра результатов. Просто оставили всё, как есть, только у поляка не четвёртое место, а третье.

Но было ли нарушение со стороны Халаса? Если было, тогда его результат должен быть аннулирован. Для венгра это была первая попытка, и он наверняка бы построил тактику иначе, если бы нарушение было зафиксировано сразу. Но никакого красного флага не было. Конечно, на церемонии награждения он был недоволен. Но старался сдерживать эмоции, хотя ситуация была взрывоопасной.

Уже после возвращения в Венгрию на пресс-конференции Халас заявил, что «сотню раз пересмотрел повтор своей попытки, но не увидел никакого нарушения, моя пятка была в воздухе, я не понимаю, что именно могли увидеть судьи».

«Венгру не стыдно, мне тоже»

Новицки после удовлетворения апелляции раздал массу интервью, в которых говорил, что он сам ничего не знал, выступил слабо для себя, инициатива исходила не от него, а решение, принятое судьями, должно удовлетворить все стороны. В общем, старался быть максимально дипломатичным, пока один из подписчиков в его «инстаграме» не задал прямой вопрос: «Войцех, тебе не стыдно получать медаль не в секторе, а за судейским столом? Во время соревнований у тебя была на лице мина, как у обиженного ребёнка, ещё бы чуть-чуть и расплакался. Если не получилось бросить дальше в конкретный день, нужно было принять это достойно. Стыдно, пан, стыдно».

Вот тогда уже Новицки не сдержался. «Нет, мне не стыдно. А как вы относитесь к попытке коллеги Халаса, который нарушил правила? Ему должно быть стыдно, что он совершил заступ, заявил, что этого не делал, и спокойно получил медаль. Желаю, чтобы вам в жизни тоже не было стыдно», — написал поляк. Новицки считает, что жюри приняло правильное решение, но на самом деле это просто нонсенс. Либо отбирайте медаль у Халаса, либо оставляйте только венгра бронзовым призёром. В конце концов, а чем все остальные участники финала хуже Новицки? Они ведь тоже получили «моральную травму», даже если об этом не знали. В любом случае всё это выглядит мерзко, противно и гадко. Впрочем, это субъективное мнение и относительные категории. Кто-то может считать иначе. Факт же в том, что два спортсмена с разными результатами получили одну и ту же награду. И призовые в размере 20 тысяч долларов поделили пополам.