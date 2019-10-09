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«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой» 

Рамблер 10 часов назад
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
Фото: Reuters
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года. По версии издания, ею стало третье место польского метателя молота Войцеха Новицки.
Как ранее сообщал «Рамблер», чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Дохе с 27 октября по 6 октября.
Как отмечает «Чемпионат», Новицки приехал в Доху, имея в активе бросок в 81 метр. С таким результатом он мог бы бороться за «золото», но подобных наград еще не получал. За последние несколько лет на ЧМ ему доставалась только «бронза».
На турнире в Дохе Новицки не получил и третьего места. Бронзовую медаль завоевал венгр Бенце Халас. Однако в польской делегации сочли, что Халас допустил заступ («Чемпионат» называет нарушение «крошечным»). Президент Федерации легкой атлетики Польши Томаш Маевский подал аппеляцию и потребовал пересмотра результатов, заявив, что арбитры просмотрели заступ и тем самым нанесли моральную травму Новицки.
Издание утверждает, что о своей «моральной травме» спортсмен узнал только после соревнований: он ехал в автобусе и получил смс о возможном пересмотре. Через несколько часов жюри решило не пересматривать результаты, а просто присудить еще одну «бронзу» — Новицки.
В итоге два спортсмена с разными результатами получили одну награду и разделили призовые — 20 тысяч долларов — на двоих.
Нарушение Халаса признано не было, а сам он позже рассказал, что множество раз пересмотрел видео с выступления и заступа не заметил. Несправедливым решение сочли и болельщики.
«Войцех, тебе не стыдно получать медаль не в секторе, а за судейским столом? Во время соревнований у тебя была на лице мина, как у обиженного ребёнка, ещё бы чуть-чуть и расплакался. Если не получилось бросить дальше в конкретный день, нужно было принять это достойно. Стыдно, пан, стыдно», — написал один из них Новицки.
Спортсмен не сдержался и ответил, что стыдно должно быть Халасу, совершившему заступ.
«Чемпионат» назвал решение жюри нонсенсом: нужно было либо признавать нарушение и отбирать медаль у Халаса, либо оставлять его одного бронзовым призером.
«А чем все остальные участники финала хуже Новицки? Они ведь тоже получили «моральную травму», даже если об этом не знали. В любом случае всё это выглядит мерзко, противно и гадко», — заключило издание.
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Легкая атлетика
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