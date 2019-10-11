Россиянка претендует на победу в номинации «Восходящая звезда».

Россиянка Полина Миллер, специализирующаяся в беге на 200 и 400 метров, вошла в список претендентов на победу в номинации «Восходящая звезда».
Пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации опубликовала список номинантов, голосовать за которых можно в официальном Twitter организации.
RT to vote for Polina Miller!
🎂 19
🥇 European U20 400m champion
⏱️ World U20 leader and Russian record-holder at 51.00
Voting closes at 12:00pm CET on Friday 18 October. pic.twitter.com/pbgKyYMYsg— European Athletics (@EuroAthletics) October 10, 2019
19-летняя Миллер стала чемпионкой Европы 2019 года среди молодежи на дистанции 400 метров.
Голосование завершится в пятницу, 18 октября. Окончательные результаты объявят 26 октября на церемонии в Таллине.
Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) вошли в список номинанток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе, писал News.ru.