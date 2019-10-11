Россиянка претендует на победу в номинации «Восходящая звезда».

Россиянка претендует на звание открытия года в легкой атлетике

Россиянка Полина Миллер , специализирующаяся в беге на 200 и 400 метров, вошла в список претендентов на победу в номинации «Восходящая звезда».

Пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации опубликовала список номинантов, голосовать за которых можно в официальном Twitter организации.

RT to vote for Polina Miller!



🎂 19

🥇 European U20 400m champion

⏱️ World U20 leader and Russian record-holder at 51.00



Voting closes at 12:00pm CET on Friday 18 October. pic.twitter.com/pbgKyYMYsg— European Athletics (@EuroAthletics) October 10, 2019

19-летняя Миллер стала чемпионкой Европы 2019 года среди молодежи на дистанции 400 метров.

Голосование завершится в пятницу, 18 октября. Окончательные результаты объявят 26 октября на церемонии в Таллине.